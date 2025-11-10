Procuror DIICOT, revoltat după afirmațiile Oanei Gheorghiu despre pensionarii speciali: „Pensia mea, plătită din banii copiilor și bolnavilor?!”

Declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu despre pensiile de serviciu ale magistraților au stârnit reacții dure în rândul sistemului judiciar. Procurorul-șef al DIICOT Sălaj, Dan Bubuiug, a reacționat public, exprimându-și indignarea și spunând că s-a simțit jignit de afirmațiile venite din partea unui demnitar al statului român.

Șeful DIICOT Sălaj, procurorul Dan Bubuiug, și-a exprimat nemulțumirea față de recentele declarații făcute de vicepremierul Oana Gheorghiu, care a afirmat că România nu își mai permite să plătească pensii speciale. Magistratul susține că s-a simțit ofensat de afirmațiile oficialului guvernamental.

Într-o postare publicată pe contul său de Facebook, Dan Bubuiug a relatat o zi de muncă intensă, în care a coordonat o acțiune de prindere în flagrant a unui maramureșean suspectat de trafic de droguri de risc și substanțe psihoactive, urmată de o percheziție domiciliară și de o propunere de arestare preventivă, admisă ulterior de judecător.

„După aproximativ 27 de ore de muncă (fără plata orelor suplimentare sau alte beneficii) am ajuns acasă şi m-am pus la odihnă. Când m-am trezit, urmărind ştirile în mediul online, am aflat cu stupoare că, de fapt, pensia mea va fi plătită din banii copiilor şi bolnavilor... şi eu care credeam că am luptat toată cariera împotriva răufăcătorilor pentru protecţia acestor persoane. Evident, o să îmi fac treaba în continuare, cu pasiune şi dedicaţie, ca şi până acum, deoarece cred în ceea ce fac, însă vreau să spun doar atât: m-am simţit jignit de aceste afirmaţii, venite din partea unui demnitar al statului român”, a scris procurorul.

Reacția lui Bubuiug vine după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, sâmbătă, la Digi 24, că România nu își mai poate permite actualul sistem al pensiilor de serviciu, pe care l-a comparat cu o schemă de tip Caritas.

„România nu îşi mai permite să mai plătească pensii speciale”, a spus Oana Gheorghiu, adăugând că banii destinaţi acestor pensii „pot fi luaţi de la gura unui copil care se culcă flămând sau din bugetul unui spital care nu are medicamente.”

Declarațiile vicepremierului au stârnit reacții în lanț în rândul magistraților, care consideră că generalizarea și atacurile publice la adresa sistemului judiciar adâncesc tensiunile dintre instituțiile statului.