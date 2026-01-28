Fostul ministru Sorina Pintea rămâne cu pedeapsa de 3 ani şi jumătate închisoare pentru luare de mită

Sorina Pintea a fost încarcerată în Penitenciarul Gherla în iunie 2025, după ce a fost condamnată definitiv de Curtea de Apel Cluj pentru luare de mită.



A fost trimisă în judecată în aprilie 2020, pentru fapte de corupţie săvârşite pe vremea când era manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă 'Dr. Constantin Opriş' din Baia Mare, judeţul Maramureş.



Concret, ea a fost acuzată de DNA că, în perioada noiembrie 2019 - 28 februarie 2020, a pretins şi primit, printr-un intermediar, de la reprezentanţii unei societăţi comerciale, în două tranşe, sumele de 10.000 de euro şi 120.000 lei, reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică ce avea ca obiect proiectarea şi execuţia lucrărilor de amenajare a blocului operator - sala de chirurgie cardiovasculară şi toracică şi a unor spaţii adiacente din spital.



Sorina Pintea a fost prinsă de procurori în februarie 2020, în timp ce primea în birou suma de 120.000 lei.

