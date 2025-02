Vlad Pascu, şoferul drogat care a accidentat mortal doi tineri, a contestat condamnarea sa la 10 ani de închisoare

Contestaţia lui Vlad Pascu se va judeca la Curtea de Apel Constanţa.



Judecătoria Mangalia a dispus vineri, 31 ianuarie, condamnarea lui Vlad Pascu, fără acord de recunoaştere, la 10 ani de închisoare, pedeapsă din care se va scădea perioada de peste un an în care acesta a fost reţinut şi apoi arestat preventiv.



Judecătoria Mangalia a admis în parte cererile părţilor civile de acordare a daunelor morale, obligând Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) să plătească 700.000 euro familiei tânărului mort în accidentul rutier, 640.000 euro familiei tinerei decedate în accident, precum şi 100.000 euro, 50.000 euro, respectiv 250.000 euro, celor trei tineri răniţi.



În octombrie 2023, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia l-au trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pe inculpatul Vlad Pascu, din Bucureşti, pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.



"În sarcina inculpatului s-a reţinut că, în dimineaţa zilei de 19 august 2023, a condus pe drumurile publice un autovehicul, sub influenţa substanţelor psihoactive, iar, la intrare în localitatea 2 Mai, a acroşat un grup de persoane care se deplasau pe marginea drumului. În urma impactului, a rezultat decesul numiţilor O.A.S. (21 ani) şi D.R.M. (20 ani), precum şi vătămarea corporală a numiţilor B.D.D. (18 ani), C.V.A. (20 ani) şi I.C.I. (20 ani). De asemenea, se reţine că, după producerea accidentului, inculpatul a părăsit locul accidentului", au transmis la acea dată procurorii.

AGERPRES