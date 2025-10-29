Accident pe A3. Traficul este restricționat

x close
de Redacția Jurnalul    |    29 Oct 2025   •   08:39
Sursa foto: Arhiva Jurnalul

Trei mașini au fost implicate miercuri dimineața într-un accident pe A3, în zona localității Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov. Traficul în zonă este restricționat.

Centrul Infotrafic anunță că accidentul a avut loc pe autostrada A3 București – Brașov, la kilometrul 14, pe sensul către București, în zona localității Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov.

Trei mașini sunt implicate în accidentul soldat cu o persoană rănită, care urmează să fie evaluată medical.

În zonă, se circulă pe prima bandă, iar valorile de trafic sunt ridicate.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident A3 trafic restrictionat trei mașini
