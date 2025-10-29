Accident pe A3. Traficul este restricționat

Un chivot al Torei, vechi de sute de ani, a fost găsit după ce a fost furat din România și înlocuit cu o replică
Centrul Infotrafic anunță că accidentul a avut loc pe autostrada A3 București – Brașov, la kilometrul 14, pe sensul către București, în zona localității Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov.
Trei mașini sunt implicate în accidentul soldat cu o persoană rănită, care urmează să fie evaluată medical.
În zonă, se circulă pe prima bandă, iar valorile de trafic sunt ridicate.
(sursa: Mediafax)
