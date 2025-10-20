x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Accident în județul Bacău: Doi bicicliști s-au ciocnit. Ambii erau beți

Accident în județul Bacău: Doi bicicliști s-au ciocnit. Ambii erau beți

de Redacția Jurnalul    |    20 Oct 2025   •   15:45
Accident în județul Bacău: Doi bicicliști s-au ciocnit. Ambii erau beți
Sursa foto: Arhiva Jurnalul

Doi bărbați care se aflau pe biciclete s-au ciocnit pe o stradă din comuna Măgura, județul Bacău. Ambii erau beți, au stabilit polițiștii.

IPJ Bacău, accidentul în care au fost implicați biciliștii a avut loc duminică.

Un bărbat de 47 de ani se deplasa pe bicicletă pe strada Dascălului din comuna Măgura, s-a dezechilibrat şi a intrat într-un alt biciclist de 44 de ani, care se deplasa în aceeaşi direcţie de mers.

Ambii au fost proiectați ulterior în podeţul de beton de pe marginea drumului.

Cei doi bărbați au fost răniți, fiind transportaţi la spital unde au rămas sub supraveghere medicală.

Bărbatul de 47 de ani avea o alcoolemie de 1,23 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar celălalt 1,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările în acest caz continuă.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro

 

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: accident biciclişti beti
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri