Accident în județul Bacău: Doi bicicliști s-au ciocnit. Ambii erau beți

IPJ Bacău, accidentul în care au fost implicați biciliștii a avut loc duminică.

Un bărbat de 47 de ani se deplasa pe bicicletă pe strada Dascălului din comuna Măgura, s-a dezechilibrat şi a intrat într-un alt biciclist de 44 de ani, care se deplasa în aceeaşi direcţie de mers.

Ambii au fost proiectați ulterior în podeţul de beton de pe marginea drumului.

Cei doi bărbați au fost răniți, fiind transportaţi la spital unde au rămas sub supraveghere medicală.

Bărbatul de 47 de ani avea o alcoolemie de 1,23 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar celălalt 1,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările în acest caz continuă.

(sursa: Mediafax)