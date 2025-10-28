x close
Accident cu două autocare și un autoturism

de Redacția Jurnalul    |    28 Oct 2025   •   08:07
Accident cu două autocare și un autoturism
Sursa foto: Arhiva Jurnalul

Un accident rutier în care au fost implicate două autocare cu aproximativ 50 de pasageri și un autoturism s-a produs marți dimineață pe DN18B, în localitatea Groși, județul Maramureș.

La locul indicat s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă, un echipaj de prim ajutor SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Baia Mare, cât și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

La sosirea forțelor de intervenție, la fața locului se aflau doar șoferii celor trei autovehicule implicate.

Cele aproximativ 50 de persoane transportate de autocare se pare că au fost preluate de alte mijloace de transport și și-au continuat deplasarea, nefiind sesizate victime, conform ISU Maramureș.

Șoferița aflată în autoturism a fost evaluată medical la fața locului și apoi dusă la spital, prezentând răni minore și excoriații.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident autocare autoturism
