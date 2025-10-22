x close
Accident între două tramvaie în Arad

de Redacția Jurnalul    |    22 Oct 2025   •   11:54
Sursa foto: Hepta

Două tramvaie au fost implicate miercuri într-un accident în Arad. Mai multe persoane sunt asistate medical la fața locului.

ISU Arad anunță că accidentul a avut loc pe Calea Aurel Vlaicu.

La fața locului intervin o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD, o autospecială Transport Personal și Victime Multiple și o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă.

Patru victime au fost preluate de echipajele medicale și asistate la fața locului.

Intervenția este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)

