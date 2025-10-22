Accident între două tramvaie în Arad

O casă în ruină din Londra s-a vândut la licitație la un preț ireal. Un client aproape că s-a înecat din cauza mirosului
ISU Arad anunță că accidentul a avut loc pe Calea Aurel Vlaicu.
La fața locului intervin o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD, o autospecială Transport Personal și Victime Multiple și o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă.
Patru victime au fost preluate de echipajele medicale și asistate la fața locului.
Intervenția este în desfășurare.
(sursa: Mediafax)
Citește pe Antena3.ro