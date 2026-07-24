Accident feroviar: cisternă, lovită de tren lângă Bacău

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A a anunțat joi seara că s-a produs un accident la trecerea la nivel cu calea ferată situată la kilometrul feroviar 323+650, între Săcueni Roman şi Galbeni, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iaşi, în zona comunei Filipești.

Incidentul s-a produs în jurul orei 22:00, iar trenul circula pe ruta Suceava – Constanța.

„Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, în jurul orei 22:00, trenul IR 1952 operat de Societatea Națională de Transport Feroviar Călători ”CFR Călători” S.A., care circula pe relația Suceava – Constanța, a intrat în coliziune cu un autocamion pentru transportul cimentului, la trecerea la nivel cu calea ferată situată la km 323+650, între Săcueni Roman și Galbeni, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași. Trecerea la nivel este dotată cu instalație de semnalizare automată , care avertizează participanții la traficul rutier cu privire la apropierea trenurilor”, a transmis CFR.

În urma impactului, cisterna a luat foc, iar echipajele ISU au intervenit la fața locului pentru lichidarea incendiului.

În tren se aflau aproximativ 200 de persoane, iar acestea s-au autoevacuat în siguranță înainte de sosirea echipajelor de intervenție

Potrivit pompierilor, cabina autocisternei a ars în totalitate, iar două dintre vagoanele trenului au fost afectate de căldura degajată de flăcări.

Incidentul a provocat ruperea liniei de contact pe firul II, care a fost repusă sub tensiune la scurt timp după miezul nopții.

Nu s-au înregistrat victime, iar cauzele şi împrejurările producerii accidentului vor fi stabilite după o anchetă.

(sursa: Mediafax)