Scandalul Wang Wang, în China

Această oroare a amintit chinezilor că țara lor nu are legislație împotriva cruzimii asupra animalelor.

Cenzura de stat, care în general intervine pentru a înlătura criticile la adresa conducerii țării, a șters postările despre incident și au cerut publicului să se abțină de la comentarii, invocând vârsta fragedă a copiilor implicați în incident.

„Îndemnăm publicul să nu disemineze informații conexe, să respingă bullying-ul cibernetic și să colaboreze pentru a crea un mediu bun pentru creșterea minorilor”, se arată într-un comunicat oficial. Totodată, autoritățile au anunțat că minorii vor fi trimiși la o „școală specială”.

Identitatea copiilor nu circulă ca informație publică, dar pe internet apar capturi de ecran cu chipurile lor, ceea ce crește riscul de agresiune spontană, inclusiv împotriva unor copii identificați greșit.

„Această planetă este și a lor”

La începutul acestei săptămâni, „Wang Wang” și „protecția animalelor” erau încă în topul cuvintelor de căutare, în China, dar postările legate de incident continuau să fie șterse, iar unii useri au raportat că li s-a restricționat dreptul de a redifuza postări. Au dispărut chiar și postările unor personalități chineze, printre care actorul Du Jiang.

Incidentul a avut loc în Jieiang, un oraș cu 5 milioane de locuitori din sudul țării. „Capacul” pe care autoritățile îl pun online acestui subiect a făcut ca protestele să se mute offline și chiar peste hotare.

În celebra Times Square din New York, o fotografie cu Wang Wang și puii săi apare periodic pe un ecran gigant, alături de mesajul „A fost iubită. Voia să trăiască. Ar trebui să fie încă aici”. Într-un alt loc celebru - zgarie-norul Taipei 101, din Taiwan - a fost afișat un banner cu cei patru câini, pe care scrie „Această planetă este și a lor. Justiție pentru Wang Wang”.

Bannere cu câinii uciși sunt afișate în locuri publice și în China.

Organizația pentru Protecția Animalelor, cu sediul în Italia, a anunțat că a primit mai mult de 100 de mesaje din întreaga lume în care i se cere să intervină în acest caz



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