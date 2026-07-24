Căldură insuportabilă chiar și pentru cămile

Crescătorii din Cornul Africii și din nordul continentului constată cu stupoare că le mor cămilele de cald. „În ultima lună am pierdut opt cămile tinere din cauza căldurii extreme. Chiar și vântul, care până acum răcorea, bate fierbinte”, le-a spus jurnaliștilor de la BBC un crescător din Etiopia care deține circa 500 de cămile. „Au început să facă bășici la picioare, ochii devine lăcrimoși, iar nisipul fierbinte le arde pielea când se așează”, a povestit el.

Organizația Meteorologică Mondială spun că episoadele de căldură extremă devin fenomene comune în țările nord-africane, temperaturile depășind adesea 50 de grade. Aici este marea problemă: conform experților, cămilele rezistă la „numai” 40 de grade.

„Atunci când stresul termic se instalează, metabolismul lor încetinește pentru a limita producția internă de căldură, ceea ce duce la reducerea bruscă a aportului alimentar, instalându-se letargia și oboseala generalizată”, a explicat pentru BBC profesorul algerian Abdelmadjid Chehma.

Stresul termic generează pierdere de greutate, boli ale oaselor și mușchilor, dezechilibru chimic din cauza funcționării anormale a rinichilor, apariția paraziților.

Problemele sunt complicate de dispariția apei și a vegetației în zonele lovite de secetă. De aceea, crescătorii din Etiopia au început să-și mute animalele din zonele tradiționale din nord, în sud, unde sunt mai multe resurse.

„Intensitatea fără precedent a valurilor de căldură actuale transformă acest animal rezistent într-o victimă a climei”, spune profesorul Chehma.

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