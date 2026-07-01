Tragedie în Sbiu: Copii morți după ce mașina lor a fost spulberată de tren

Celălalt adolescent, în vârstă de 16 ani, a fost găsit în stop cardio-respirator. Echipajele medicale au încercat să îl resusciteze, însă manevrele nu au avut succes, iar medicii au declarat decesul acestuia.

Din primele cercetări efectuate de către polițiști s-a stabilit faptul că cei doi copii, domiciliați în Mediaș, din cauze care urmează a fi stabilite, au fost loviți de o locomotivă de manevră care se deplasa pe direcția de mers Copșa Mică - Dumbrăveni.

Traficul feroviar este întrerupt la ora transmiterii știrii pentru cercetări la fața locului.

Verificările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul feroviar.

Știre inițială:

Un accident feroviar s-a produs miercuri în municipiul Mediaș, județul Sibiu, iar autoritățile au mobilizat mai multe echipaje de intervenție, inclusiv un elicopter SMURD.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, accidentul a avut loc pe strada Baia de Nisip din municipiul Mediaș.

Primele informații arată că două persoane au fost lovite de tren. Este vorba despre doi copii, la locul intervenției fiind trimise două echipaje SMURD. Unul dintre echipaje este însoțit de medic.

La locul incidentului au fost trimise și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, o atospecială de stingere și un elicopter SMURD de la Târgu Mureș.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să comunice starea victimelor și împrejurările în care s-a produs accidentul.

(sursa: Mediafax)