Accident grav în Tulcea: un șofer mort și un pasager rănit

25 Oct 2025
Un accident rutier grav a avut loc sâmbătă dimineață pe Drumul Comunal 51 (DC51), la kilometrul 1+800, pe sectorul Tulcea – C.R. Măcin, în apropierea localității Greci.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, un bărbat de 58 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a pătruns pe sensul opus și a intrat în coliziune frontală cu un tractor agricol condus de un tânăr de 20 de ani.

În urma impactului, șoferul autoturismului a murit, iar pasagerul din dreapta-față a suferit răni ușoare. Conducătorul tractorului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Traficul a fost blocat temporar pentru cercetări și intervenția echipajelor specializate. Ancheta este în desfășurare sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Măcin, pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului, fiind vizată infracțiunea de ucidere din culpă.

