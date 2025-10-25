x close
Accident în lanț la Nistorești

de Redacția Jurnalul    |    25 Oct 2025   •   13:26
Sursa foto: Arhiva Jurnalul

Cinci autoturisme au fost implicate într-un accident rutier care a avut loc sâmbătă, pe DN1, în zona localităţii Nistoreşti.

"Evenimentul rutier s-a produs pe sensul de deplasare Ploieşti - Braşov, pe un tronson de drum prevăzut cu despărţitoare de sens. În urma coliziunii, traficul rutier este complet blocat pe ambele benzi ale direcţiei Ploieşti - Braşov. La faţa locului acţionează poliţiştii rutieri, echipaje de prim-ajutor şi pompierii, care intervin pentru acordarea de îngrijiri medicale persoanelor implicate şi pentru eliberarea carosabilului", se arată într-o informare a IPJ Prahova.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite în urma cercetărilor efectuate de poliţişti.

AGERPRES

Subiecte în articol: accident nistoresti politia
