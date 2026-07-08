Tragedie la Galați: Un lift s-a prăbușit în gol cinci etaje, iar un muncitor a murit pe loc

Accidentul s-a produs miercuri dimineață și a fost anunțat la serviciul unic de urgență 112.

„În data de 8 iulie 2026, la ora 08:38, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Galați au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la faptul că un bărbat ar fi căzut în gol, cu liftul, de la etajul 5 al unui imobil situat pe strada Constructorilor, din municipiul Galați. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție care a constatat că cele sesizate se confirmă, în sensul că la parterul blocului respectiv se afla un bărbat care nu mai prezenta semne vitale”, a transmis IPJ Galați.

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că „în timpul unor lucrări de mentenanță la liftul imobilului, efectuate de doi angajați ai unei societăți comerciale din municipiul Galați, ar fi cedat un element de siguranță al instalației, iar liftul ar fi căzut în gol de la etajul 5.”

Victima este un bărbat de 57 de ani din orașul Galați.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și ucidere din culpă.

(sursa: Mediafax)