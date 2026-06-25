Scene de groază la un mall din Timișoara!  Un taxi a lovit trei pietoni în zona pietonală și s-a oprit într-un magazin

Mașină scăpată de sub control în parcarea unui mall din Timișoara. Trei pietoni au fost răniți și transportați la spital

Momente de panică joi după-amiază într-un centru comercial din Timișoara, după ce un șofer în vârstă de 65 de ani a pierdut controlul autoturismului și a pătruns într-o zonă destinată exclusiv pietonilor. În urma impactului, trei persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, accidentul s-a produs în jurul orei 17:00, în parcarea unui mall din municipiu.

Se pare, din relatările martorilor de la fața locului, că un taximetrist din Timișoara a intrat în plin într-un grup de oameni ce aștepta la coadă la un chioșc de covrigi de la mall-ul timișorean de pe Calea Șagului. Taximetristul este rănit la cap iar autoturismul este și el avariat, anunță Oficiul de Știri.

Trei persoane lovite de autoturism

Din primele cercetări efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că șoferul, un bărbat de 65 de ani, conducea în parcarea centrului comercial când ar fi pătruns pe o alee destinată pietonilor.

IPJ Timiș transmite că: „Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit că un bărbat în vârstă de 65 de ani, în timp ce conducea un autoturism în parcarea unui centru comercial din municipiu, ar fi pătruns pe o zonă destinată pietonilor, surprinzând și accidentând o femeie și doi bărbați, oprindu-se ulterior într-o societate comercială din zonă”.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea celor trei persoane, respectiv o femeie în vârstă de 56 de ani, un bărbat în vârstă de 34 de ani și un alt bărbat, ale cărui date de identificare nu au putut fi stabilite la fața locului întrucât a fost transportat la spital. Totodată, și celelalte două persoane au fost transportate la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Mașina s-a oprit în fațada unui magazin

După ce a lovit pietonii, autoturismul și-a continuat deplasarea și s-a oprit în incinta unei societăți comerciale din apropiere.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș a intervenit la fața locului după ce a fost anunțat că un autoturism a intrat în fațada unui magazin. Salvatorii au constatat că cele trei victime erau conștiente și cooperante, însă prezentau multiple traumatisme.

„În parcarea unui centru comercial un autoturism a intrat în fațada unui magazin, rezultând rănirea a 3 persoane. La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție si comandă, un echipaj SMURD, și o ambulanță SAJ. La sosirea echipajelor de intervenție, cele 3 persoane accidentate erau conștiente și cooperante, prezentând multiple traumatisme. Toate cele 3 victime au fost transportate la spital,”a explicat Elena Mergelea, ISU Timiș.

Mediafax