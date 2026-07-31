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Jurnalul Ştiri Locale Accident cumplit în municipiul Câmpulung. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Accident cumplit în municipiul Câmpulung. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

de Redacția Jurnalul Publicat la 31 Iul 2026 10:06 Modificat la 31 Iul 2026 10:06
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Accident cumplit în municipiul Câmpulung. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
Accident cumplit în Câmpulung

Un microbuz a ieșit în afara părții carosabile în municipiul Câmpulung, județul Argeș. Din primele informații, două persoane sunt încarcerate.

Având în vedere numărul persoanelor implicate și pentru gestionarea eficientă a intervenției, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului intervin o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). De asemenea, către locul evenimentului a fost alocat și un elicopter SMURD.

Misiunea este în desfășurare.

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Subiecte în articol: accident cămpulung planul roșu
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