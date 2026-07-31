Accident cumplit în municipiul Câmpulung. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Japonia are o metodă veche de 600 de ani prin care un copac produce lemn timp de secole fără să fie tăiat. Cum funcționează Daisugi
Având în vedere numărul persoanelor implicate și pentru gestionarea eficientă a intervenției, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.
La fața locului intervin o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). De asemenea, către locul evenimentului a fost alocat și un elicopter SMURD.
Misiunea este în desfășurare.
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