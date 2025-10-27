Șapte adolescenți, răniți după un accident cu ATV-ul. UPDATE: Un tânăr a murit

UPDATE:

ISU Harghita a anunțat că una dintre victime, care era în stop cardio-respirator, a fost declarată decedată, după efectuarea manevrelor de resuscitare.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Potrivit ISU Harghita, accidentul s-a produs pe un drum forestier pe raza localității Joseni.

Un ATV cu remorcă a ieșit în afara părții carosabile.

Din primele informații, în ATV se aflau șapte tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani.

Victimele implicate în accident vor fi transportate la spital.

La fața locului intervin mai multe echipaje ale ISU Harghita, ale SAJ Harghita și polițiști.

(sursa: Mediafax)