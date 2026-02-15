Acrobat rănit după o cădere de la patru metri, la un spectacol de circ din Craiova

x close
de Redacția Jurnalul    |    15 Feb 2026   •   22:00
Sursa foto: facebook/Bărbatul a fost dus la spital. La momentul transportului era conștient și cooperant

Un acrobat spaniol a căzut de la patru metri în timpul unui spectacol de circ din Craiova. Acesta a ajuns la spital conștient.

Un incident grav a avut loc sâmbătă la un spectacol de circ organizat pe Calea Severinului, în Craiova, relatează Gazeta de Sud. Un acrobat a căzut de la aproximativ patru metri în timpul reprezentației.

Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Craiova au intervenit după ce un bărbat de 45 de ani, din Craiova, a anunțat autoritățile despre accident. Acesta a spus că, în timpul spectacolului, un acrobat și-a pierdut echilibrul și a căzut de la înălțime.

La fața locului, oamenii legii au confirmat cele semnalate. Victima este un cetățean spaniol, în vârstă de 39 de ani. În timpul unui număr acrobatic executat la patru metri deasupra solului, artistul s-a dezechilibrat și a căzut.

Bărbatul a fost dus la spital. La momentul transportului era conștient și cooperant.

Poliția a deschis un dosar penal pentru neluarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă, nerespectarea normelor de protecție a muncii și vătămare corporală din culpă.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: acrobat cadere circ
