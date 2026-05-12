Apel disperat al autorităților din Sibiu: Căutările copilului de 5 ani au fost reluate cu peste 130 de oameni

Potrivit autorităților, intervenția a fost reluată la ora 07.00, după ce în jurul orei 04.00 echipele de salvare au fost nevoite să întrerupă misiunea. La această oră, aproximativ 130 de persoane - cadre ale Ministerului Afacerilor Interne și voluntari -sunt mobilizate în teren pentru găsirea copilului.

Autoritățile fac apel la populație ca orice informație care ar putea ajuta la găsirea minorului să fie anunțată de urgență la 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliție.

Copilul a dispărut luni după-amiază din zona „Ruscă”, unde se afla împreună cu tatăl său. Potrivit IPJ Sibiu, tatăl a sunat la 112 în jurul orei 19:20 și a anunțat că fiul său, ZeresteaToma Alexandru, în vârstă de 5 ani, a plecat de lângă el într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit.

În operațiunile de căutare sunt implicați polițiști, luptători SAS, jandarmi, pompieri, salvamontiști, echipe canine și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație. Căutările se desfășoară atât la sol, cât și din aer, cu ajutorul dronelor și echipamentelor cu termoviziune, în special în zonele greu accesibile și împădurite din apropierea localității.

Copilul are aproximativ un metru înălțime, păr șaten scurt și, la momentul dispariției, purta pantaloni sport gri, bluză albastră și adidași albi din pânză. Polițiștii spun că minorul nu are semne particulare.