Un avion a „aterizat” pe o stradă din Cluj-Napoca, blocând traficul. Filmul evenimentelor

Un avion a „aterizat” luni noaptea pe o stradă principală din Cluj-Napoca, potrivit Știri de Cluj.

Șoferii care au circulat noaptea trecută pe strada Traian Vuia au avut parte de o imagine neobișnuită. Un „avion” arăta de parcă ar fi aterizat chiar pe șosea. Aeronava a blocat temporar circulația.

În realitate, nu a fost vorba despre o aterizare în mijlocul orașului. Azi noapte, a fost realizat un transport agabaritic, care a adus la Aeroportul Internațional Cluj-Napoca o componentă de avion, arată sursa citată.

Transportul face parte dintr-o operațiune desfășurată în perioada 10 – 19 iulie 2026. Aceasta este realizată pe ruta Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni) – Aeroportul Internațional Cluj-Napoca. Convoiul a traversat mai multe județe, iar în noaptea trecută a ajuns în județul Cluj. În Cluj-Napoca, pe strada Traian Vuia, a provocat restricții temporare de trafic.

Vehiculul care a transportat piesa are dimensiuni impresionante, respectiv 46 de metri lungime, 6,5 metri lățime, 4,5 metri înălțime, având o masă totală de 52 de tone. Din cauza gabaritului, deplasarea s-a făcut cu viteză redusă și sub escorta Poliției Rutiere, conform procedurilor legale.

Traseul a fost Otopeni (IF) (Aeroport Internațional Henri Coandă) – DN1 – A0 – A3 – Ploiești – A7 – DN2 – A7 – DN2 - Suceava – DN17 – Bistrița – Varianta de Ocolire Bistrița Năsăud – DN17 – Dej – DN1C – Aeroport Internațional Cluj Napoca (jud. CJ).

Etapele transportului au fost stabilite de polițiștii rutieri, care au însoțit convoiul pe întreaga rută.

Imaginea unei componente de avion transportate pe șoselele din Cluj a atras privirile trecătorilor și ale șoferilor. Totuși, nu a fost vorba de un incident aviatic, ci de un simplu trasport al unei aeronave către aeroportul din Cluj-Napoca, potrivit aceleiași surse.

(sursa: Mediafax)