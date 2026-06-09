Un băiat de doar 12 ani s-a urcat la volan și a plecat la plimbare printr-o localitate din Alba

"La data de 8 iunie 2026, în jurul orei 20:00, poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Rurală Vinţu de Jos au fost sesizaţi cu privire la faptul că un minor ar fi condus un autoturism pe strada 1 Mai din comuna Şibot. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au identificat autoturismul în cauză, iar din cercetările efectuate a reieşit că un minor, în vârstă de 12 ani, din comuna Şibot, ar fi luat, fără acordul părinţilor, autoturismul acestora şi l-ar fi condus, fără a avea permis de conducere, pe raza comunei", se menţionează într-un comunicat transmis AGERPRES de IPJ Alba.



În cauză, poliţiştii efectuează cercetări pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi furt în scop de folosinţă.