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Un băiat de doar 12 ani s-a urcat la volan și a plecat la plimbare printr-o localitate din Alba

de Redacția Jurnalul    |    09 Iun 2026   •   15:45
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Un băiat de doar 12 ani s-a urcat la volan și a plecat la plimbare printr-o localitate din Alba
Minor de 12 ani, depistat la volanul mașinii familiei

 Un băiat de 12 ani, dintr-un sat din Alba, este cercetat pentru conducere fără permis şi furt în scop de folosinţă, după ce ar fi condus autoturismul părinţilor, fără acordul acestora, pe o stradă din localitate, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

"La data de 8 iunie 2026, în jurul orei 20:00, poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Rurală Vinţu de Jos au fost sesizaţi cu privire la faptul că un minor ar fi condus un autoturism pe strada 1 Mai din comuna Şibot. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au identificat autoturismul în cauză, iar din cercetările efectuate a reieşit că un minor, în vârstă de 12 ani, din comuna Şibot, ar fi luat, fără acordul părinţilor, autoturismul acestora şi l-ar fi condus, fără a avea permis de conducere, pe raza comunei", se menţionează într-un comunicat transmis AGERPRES de IPJ Alba.

În cauză, poliţiştii efectuează cercetări pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi furt în scop de folosinţă. 

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Subiecte în articol: baiat volan plimbare localitate
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