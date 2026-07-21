Contracte de 957 de milioane de lei semnate de CFR pentru automatizarea regionalelor Cluj și Timișoara

CFR a semnat, marți, două contracte ce vizează modernizarea semnalizării feroviare pe raza Sucursalelor Regionale de Căi Ferate Cluj și Timișoara. Contractele vizează și realizarea centralizărilor electronice în șase stații de cale ferată din Cluj.

Ce sectoare vor fi modernizate

sectorul Sărățel – Dej, cu stațiile Măgheruș Șieu și Șintereag;

sectorul Deda – Sărățel, cu stațiile Deda, Râpa de Jos, Monor Gledin, Șieu, Mărișelu și Sărățel;

sectorul Săcuieni Bihor – Carei, cu stațiile Săcuieni Bihor, Șilindru, Valea lui Mihai, Sanislău și Carei;

sectorul General Gheorghe Avramescu – Satu Mare – Porumbești, cu stațiile General Gheorghe Avramescu, Satu Mare Sud, Satu Mare, Botiz, Micula și Porumbești;

sectorul Timișoara Sud – Voiteni – Stamora Moravița;

sectorul Reșița Sud – Caransebeș;

sectorul Sântana – Ciumeghiu.

Durata proiectării și execuției lucrărilor este de 30 de luni.

Contractul pentru șase stații de cale ferată din Regionala Cluj vizează stațiile:

Bușag;

Acâș;

Vișeu de Jos;

Diosig;

Biharia;

Halmeu.

Suma totală a contractelor este de 957 de milioane de lei.

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(sursa: Mediafax)