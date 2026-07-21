Haos în zborurile spre Orientul Mijlociu: Air France, KLM, British Airways și Lufthansa prelungesc suspendarea curselor către Dubai și Riyadh. Lista completă a companiilor care au anulat cursele

Compania franceză precizează că monitorizează permanent evoluția situației și că reluarea curselor va depinde exclusiv de evaluările privind siguranța operațională.

Air France suspendă zborurile către Dubai, Riyadh și Beirut

Într-un comunicat publicat pe 20 iulie, Air France a anunțat suspendarea zborurilor către și dinspre Riyadh, capitala Arabiei Saudite, până la data de 24 iulie inclusiv.

Totodată, cursele dintre Franța și Dubai, una dintre cele mai importante destinații turistice și de afaceri din Orientul Mijlociu, sunt suspendate până pe 27 iulie inclusiv.

Cea mai lungă perioadă de suspendare vizează Beirut, capitala Libanului, unde compania franceză a prelungit anularea zborurilor până la 2 august inclusiv.

Reprezentanții Air France subliniază că măsurile au fost adoptate din cauza restricțiilor care afectează anumite spații aeriene și din dorința de a garanta cel mai înalt nivel de siguranță pentru pasageri și personalul navigant, potrivit Euronews.

Potrivit companiei, evoluția conflictelor și a situației de securitate este analizată în timp real, iar deciziile privind reluarea curselor vor fi luate doar atunci când condițiile vor permite desfășurarea zborurilor în deplină siguranță.

Avertismentul Agenției Europene pentru Siguranța Aviației

Decizia Air France vine după ce Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) a emis, pe 14 iulie, un nou buletin privind zonele de conflict.

Instituția recomandă operatorilor aerieni să evite utilizarea spațiului aerian din Qatar, Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite, precum și a regiunii Golfului Oman, avertismentul fiind valabil până la 29 iulie.

Astfel de recomandări au un impact direct asupra rutelor internaționale, multe companii fiind obligate fie să suspende anumite destinații, fie să modifice traseele aeronavelor, ceea ce poate conduce la întârzieri și costuri suplimentare.

Tot mai multe companii aeriene își suspendă cursele

Air France nu este singurul operator care a adoptat măsuri restrictive.

KLM a anunțat că evită în continuare spațiile aeriene ale Iranului, Irakului și Israelului, precum și mai multe zone din regiunea Golfului. Compania olandeză suspendă zborurile către Dammam, Riyadh și Dubai până la 23 august, iar pasagerii care călătoresc spre Beirut trebuie să se aștepte la posibile perturbări până la mijlocul lunii august.

Și compania greacă Aegean Airlines prelungește suspendarea curselor către Dubai până la sfârșitul lunii august, în timp ce zborurile spre Erbil și Bagdad rămân anulate până la finalul lunii septembrie.

Singapore Airlines a decis să prelungească suspendarea zborurilor către Dubai până pe 24 octombrie, cu aproape trei luni mai mult decât estimase inițial. În același timp, operatorul low-cost Scoot, parte a grupului Singapore Airlines, a anulat cursele către Jeddah până pe 8 august.

Philippine Airlines a reluat legătura dintre Manila și Doha, însă zborurile către Dubai rămân suspendate până la începutul lunii octombrie.

British Airways, Lufthansa și Air Canada își modifică programul

British Airways a amânat reluarea mai multor rute importante din Orientul Mijlociu. Cursele către Dubai, Tel Aviv, Bahrain și Amman vor rămâne suspendate până pe 25 octombrie.

Operatorul britanic estimează că zborurile spre Doha vor fi reluate începând cu 1 august, iar cele către Riyadh pe 8 august, dacă situația de securitate nu se va deteriora.

Și Air Canada menține suspendate zborurile către Dubai și Tel Aviv până la 24 octombrie.

Grupul Lufthansa continuă să opereze o rețea redusă în regiune. Lufthansa și SWISS nu vor relua cursele către Dubai înainte de 13 septembrie, iar alte destinații precum Abu Dhabi, Amman, Beirut, Dammam, Erbil, Muscat, Riyadh și Teheran rămân suspendate până la 24 octombrie.

În paralel, Brussels Airlines și-a prelungit suspendarea zborurilor către Tel Aviv până la aceeași dată.

Reluarea curselor ar putea avea loc abia în toamnă

Mai multe companii aeriene și-au stabilit deja drept obiectiv reluarea operațiunilor la sfârșitul lunii octombrie, odată cu intrarea în vigoare a programului de iarnă din aviația comercială.

Cathay Pacific intenționează să reia zborurile către Dubai pe 25 octombrie și către Riyadh pe 26 octombrie, în timp ce compania letonă airBaltic a suspendat toate cursele către Dubai până pe 24 octombrie.

Aceste termene rămân însă orientative și pot fi modificate în funcție de evoluția situației de securitate din Orientul Mijlociu.

Ce trebuie să știe pasagerii care au rezervări

Persoanele care au rezervări către destinațiile afectate sunt sfătuite să urmărească permanent comunicările companiilor aeriene și să verifice statutul zborurilor înainte de deplasarea spre aeroport.

Operatorii oferă, în funcție de condițiile fiecărui bilet, posibilitatea reprogramării călătoriei, rambursării contravalorii sau redirecționării pe alte rute disponibile.