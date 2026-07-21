CNN: Andrew și Tristan Tate, acuzații noi în Marea Britanie. Ce conțin documentele recent desecretizate

Cei doi influenceri, aflați în custodie în Florida în contextul cererii de extrădare formulate de autoritățile din Regatul Unit, neagă toate acuzațiile și spun că vor lupta în continuare împotriva procedurilor judiciare. Situația lor juridică rămâne complexă, în condițiile în care sunt vizați de dosare și în România, și în Marea Britanie, iar în paralel autoritățile americane analizează pașii următori ai extrădării.

Noile documente descriu acuzații care, potrivit procurorilor britanici, provin de la mai multe presupuse victime și includ episoade de sufocare, violență fizică și constrângere sexuală. Cazul a reaprins interesul public pentru frații Tate, doi dintre cei mai controversați influenceri ai ultimilor ani, transformați din vedete online în figuri centrale ale unor anchete penale internaționale. În acest context, anchetatorii britanici susțin că există probe care ar susține acuzațiile, inclusiv declarații ale martorilor, mesaje electronice și fotografii, potrivit CNN.

Ce conțin noile documente din dosar

În cazul lui Andrew Tate, documentele desecretizate fac referire la două presupuse victime din Marea Britanie. Una dintre ele ar fi lucrat în industria videochatului și susține că, într-un incident din Bedford, în 2015, Tate ar fi folosit prize de gât până când aceasta și-ar fi pierdut cunoștința, după care ar fi violat-o. O altă femeie afirmă că a avut inițial o relație consensuală cu acesta, însă într-un episod ulterior, la domiciliul ei din Manchester, ar fi fost imobilizată și împiedicată să respire, în timp ce s-ar fi temut că va fi ucisă.

Potrivit acuzațiilor oficiale, Andrew Tate se confruntă acum cu șapte capete noi de acuzare de viol, trei de trafic de persoane, trei de agresiune și alte 19 acuzații legate de imagini indecente cu minori și pornografie extremă. În total, dosarul său din Marea Britanie a ajuns la 42 de capete de acuzare, ceea ce îl transformă într-unul dintre cele mai sensibile cazuri penale asociate cu o figură publică din zona online.

În ceea ce îl privește pe Tristan Tate, documentele susțin că acesta ar fi violat în mod repetat o femeie cu care ar fi avut o relație romantică de lungă durată, între 2012 și 2013. Femeia afirmă că a fost sufocată până la pierderea cunoștinței și lovită cu o curea în mai multe rânduri, iar într-un episod ar fi fost rănită suficient de grav încât să rămână cu un ochi vânăt. Tristan Tate este vizat de două acuzații noi de viol, o acuzație de agresiune sexuală și trei acuzații privind facilitarea călătoriei în scopul exploatării.

De ce a fost implicată și Statele Unite

Cazul a intrat într-o nouă etapă după ce Andrew și Tristan Tate au fost reținuți în Florida, în timp ce încercau să conteste cererea de extrădare a Marii Britanii. Autoritățile britanice au transmis că dosarul a fost construit după o investigație care a analizat plângeri formulate de mai multe femei din Anglia, iar numărul total al acuzațiilor aduse celor doi frați a crescut treptat.

Cei doi au cetățenie britanică și americană și au mai fost implicați anterior în proceduri judiciare în România, unde au fost vizați de acuzații de trafic de persoane și constituire a unui grup infracțional organizat. După ce restricțiile de deplasare le-au fost relaxate, au părăsit România și au ajuns în Statele Unite, iar extrădarea în Marea Britanie a devenit imediat un subiect de interes internațional. În prezent, apărarea lor susține că procedura are o componentă politică și că ar exista motive pentru blocarea transferului către Regatul Unit.

Ce spun autoritățile și ce urmează

Oficialii britanici afirmă că au suficiente elemente pentru a merge mai departe cu urmărirea penală, în timp ce avocații fraților Tate contestă acuzațiile și cer ca instanțele să respingă cererea de extrădare. În Statele Unite, un judecător trebuie să stabilească dacă dosarul respectă condițiile legale pentru predarea lor către Marea Britanie, iar decizia finală poate ajunge și în atenția Departamentului de Stat.

Pe fond, dosarul este complicat și de existența altor proceduri judiciare în România, ceea ce poate întârzia calendarul unei eventuale extrădări. În acest moment, nimic nu sugerează o încheiere rapidă a cazului, iar o eventuală decizie favorabilă autorităților britanice ar putea deschide un nou capitol într-un proces internațional deja extrem de tensionat. Pentru publicul larg, cazul Tate rămâne o combinație de notorietate online, acuzații grave și confruntare juridică transfrontalieră.