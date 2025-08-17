Bărbat decedat în râul Argeș, după ce s-a aruncat în apă

În cursul nopții de sâmbătă spre duminică, Secția 1 Poliție Pitești a fost sesizată cu privire la un bărbat care s-ar fi aruncat în râul Argeș.

La fața locului au intervenit autoritățile, iar bărbatul, cu vârsta estimată între 55 și 65 a fost scos din apă.

Manevrele de resuscitare nu au avut rezultat, fiind declarat decedat.

Pe malul râului au fost găsite obiectele sale vestimentare, fără să fie găsite acte de identitate sau alte indicii.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și a fost dispusă efectuarea unei cercetări medico-legale.

Ancheta continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești.

(sursa: Mediafax)