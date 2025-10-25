Bărbat salvat de pompieri, după ce a căzut într-o fântână adâncă de 20 de metri

ISU Mehedinți a intervenit la fața locului cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o autospecială de intervenție la calamități și dezastre.

Victima era conștientă, iar salvatorii au menținut permanent legătura cu aceasta.

Cu ajutorul accesoriilor din dotare, pompierii au extras bărbatul din fântână și l-au predat echipajului SAJ pentru a fi transportat la spital.

(sursa: Mediafax)