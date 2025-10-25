x close
Bărbat salvat de pompieri, după ce a căzut într-o fântână adâncă de 20 de metri

de Redacția Jurnalul    |    25 Oct 2025   •   18:02
Sursa foto: Hepta

Pompierii din Mehedinți au intervenit sâmbătă pentru salvarea unui bărbat care a căzut într-o fântână adâncă de 20 de metri în localitatea Vlădaia.

ISU Mehedinți a intervenit la fața locului cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o autospecială de intervenție la calamități și dezastre.

Victima era conștientă, iar salvatorii au menținut permanent legătura cu aceasta.

Cu ajutorul accesoriilor din dotare, pompierii au extras bărbatul din fântână și l-au predat echipajului SAJ pentru a fi transportat la spital.

(sursa: Mediafax)

