Bărbat salvat de pompieri, după ce a căzut într-o fântână adâncă de 20 de metri

ISU Mehedinți a intervenit la fața locului cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o autospecială de intervenție la calamități și dezastre.
Victima era conștientă, iar salvatorii au menținut permanent legătura cu aceasta.
Cu ajutorul accesoriilor din dotare, pompierii au extras bărbatul din fântână și l-au predat echipajului SAJ pentru a fi transportat la spital.
(sursa: Mediafax)
