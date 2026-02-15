x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Bătaie într-un bar din Constanța. Au intervenit forțele de ordine

Bătaie într-un bar din Constanța. Au intervenit forțele de ordine

de Redacția Jurnalul    |    15 Feb 2026   •   20:38
Bătaie într-un bar din Constanța. Au intervenit forțele de ordine
Sursa foto: Jurnalul/Conflictul a izbucnit pe fondul consumului de alcool

Un bărbat de 46 de ani a fost lovit de un tânăr de 28 de ani într-un scandal ce a avut loc duminică după-amiază într-un local din municipiul Constanța.

Conflictul a izbucnit pe fondul consumului de alcool și a fost nevoie de intervenția Poliției.

Polițiștii Secției 2 din cadrul Poliției municipiului Constanța au fost chemați, printr-un apel la 112, să intervină într-un scandal izbucnit între doi bărbați, într-un local din oraș.

„Din primele verificări a reieșit faptul că, la aceeași dată, pe fondul unui conflict verbal spontan și a consumului de băuturi alcoolice, un bărbat, de 28 de ani, ar fi agresat fizic un alt bărbat, de 46 de ani”, a precizat IPJ Constanța.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: bătaie Constanța
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri