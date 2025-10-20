O femeie beată a sunat la 112 și a spus că este în pădure și se simte în pericol

x close
de Redacția Jurnalul    |    20 Oct 2025   •   23:15
O femeie în vârstă de 45 de ani din comuna Babăița, județul Teleorman, a sunat la 112 și a spus că se află într-o zonă împădurită din apropierea Piteștiului, dar nu cunoaște exact locația, pentru că s-a rătăcit și simte că este în pericol. În realitate, era acasă, așa că a primit amendă.

Polițiștii din cadrul IPJ Argeș au fost sesizați, în noaptea de duminică spre luni, prin apel la 112, de către o femeie, că se află într-o zonă împădurită din apropierea Piteștiului, fără a putea preciza cu exactitate locația, unde s-a rătăcit și că se simte în pericol.

Au fost începute imediat verificări și cercetări pentru a fi găsită femeia, fiind mobilizate forțe importante.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au localizat apelanta într-un imobil situat pe strada Gării, din Pitești. Era vorba de o femeie de 45 de ani, din comuna Babăița, județul Teleorman, care se afla în stare de ebrietate.

De fapt, ea a apelat numărul unic 112 fără un motiv întemeiat și fără a se afla într-o situație de pericol real.

„Întrucât apelul efectuat a fost unul nejustificat, persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 2.000 de lei, pentru apelarea abuzivă a numărului 112”, transmite, luni, Poliția Argeș.

 

(sursa: Mediafax)

