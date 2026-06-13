Scandal la Cupa Mondială 2026: echipamentele Angliei au fost furate înainte de primul antrenament. Poliția a făcut arestări

Lovitură pentru Anglia la Mondialul 2026. Hoții au spart vehiculele care transportau echipamentul naționalei lui Thomas Tuchel

Naționala Angliei a fost implicată într-un incident neobișnuit chiar înainte de startul Cupei Mondiale 2026, după ce mai multe vehicule care transportau echipamentele echipei către baza de pregătire din Kansas City au fost sparte. Evenimentul s-a produs cu doar câteva zile înainte ca selecționata pregătită de Thomas Tuchel să intre în competiție.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, Federația Engleză de Fotbal (FA) încearcă să stabilească exact amploarea furtului și valoarea bunurilor dispărute. Primele date indică faptul că printre obiectele sustrase s-ar afla mingi de antrenament, ghete de fotbal și alte materiale logistice esențiale pentru pregătirea echipei.

Surse din presa britanică susțin că printre bunurile dispărute s-ar putea afla inclusiv mingi oficiale ale Cupei Mondiale 2026, însă această informație nu a fost confirmată oficial de reprezentanții federației.

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Furtul a avut loc în drum spre baza de pregătire din Kansas City

Echipamentele Angliei erau transportate către Swope Soccer Village, complexul sportiv ales drept bază de pregătire a reprezentativei în perioada turneului final. Vehiculele care transportau materialele au fost sparte înainte ca echipamentul să fie instalat la locație.

Selecționerul Thomas Tuchel și jucătorii săi urmau să ajungă sâmbătă după-amiază la baza de antrenament, iar organizarea logistică trebuia să fie deja finalizată înainte de sosirea lotului.

Incidentul a generat îngrijorare în cadrul delegației engleze, deoarece programul echipei prevedea desfășurarea primei ședințe de pregătire chiar în cursul zilei de sâmbătă.

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Poliția a intervenit și investighează cazul

Autoritățile locale au fost alertate imediat după descoperirea furtului și au început o anchetă pentru identificarea autorilor. Poliția din Kansas City colaborează în prezent cu oficialii Federației Engleze de Fotbal pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și pentru recuperarea bunurilor dispărute.

Potrivit BBC, echipamentele ar fi trebuit să fie deja instalate la baza de pregătire înainte de sosirea jucătorilor și a staffului tehnic. Întârzierea provocată de furt ar putea crea probleme logistice în primele zile ale șederii Angliei în Statele Unite.

Presa britanică a relatat că poliția ar fi efectuat deja două arestări în legătură cu acest caz. Cu toate acestea, autoritățile nu au făcut publice identitățile suspecților și nici eventualele acuzații formulate împotriva lor.

Federația Engleză nu a confirmat până în acest moment lista completă a obiectelor furate și a evitat să ofere comentarii suplimentare în timpul desfășurării anchetei.

Îngrijorări privind securitatea bazei Angliei la Mondial

Incidentul reaprinde discuțiile despre măsurile de securitate din jurul echipei Angliei la Cupa Mondială 2026. Oficialii federației și membrii staffului tehnic și-au exprimat anterior preocupările legate de protecția bazei de pregătire și de posibilitatea unor tentative de spionaj sportiv.

Ca urmare, la complexul din Kansas City au fost implementate măsuri suplimentare pentru limitarea accesului persoanelor neautorizate și pentru protejarea activităților echipei.

Înainte de sosirea în statul Missouri, reprezentativa Angliei a efectuat un cantonament de acomodare în West Palm Beach, Florida. În această perioadă, echipa lui Thomas Tuchel a disputat și două partide amicale, împotriva selecționatelor din Noua Zeelandă și Costa Rica.

Anglia debutează la Cupa Mondială împotriva Croației

În ciuda problemelor apărute înaintea startului competiției, Anglia își continuă pregătirile pentru primul meci de la Cupa Mondială 2026. „Cei Trei Lei” vor debuta miercuri, 17 iunie, într-o confruntare extrem de așteptată cu reprezentativa Croației.

Partida este programată să înceapă la ora 23:00, ora României, și reprezintă primul test major pentru echipa lui Thomas Tuchel în tentativa de a cuceri trofeul mondial. Incidentul din Kansas City adaugă însă o doză suplimentară de tensiune în jurul uneia dintre favoritele competiției, chiar înainte de startul aventurii sale la turneul final.

Mediafax