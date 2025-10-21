Campanie pentru salvarea ursului Baloo de la Straja

Organizația cere relocarea de urgență a ursului într-un sanctuar specializat, unde să beneficieze de condiții care respectă nevoile biologice ale speciei, în conformitate cu legislația privind protecția animalelor.

Peste 180.000 de persoane din întreaga lume au semnat o petiție pentru eliberarea ursului, iar un sondaj independent realizat în România în decembrie 2024 arată că 85% dintre respondenți consideră relocarea lui Baloo într-un sanctuar ca fiind cea mai etică și responsabilă soluție.

World Animal Protection îndeamnă cetățenii români să trimită un e-mail oficial ministrului Mediului, Diana Buzoianu, solicitând ferm relocarea lui Baloo într-un sanctuar adecvat.

Evaluările făcute de experți internaționali în domeniul bunăstării animalelor arată că Baloo trăiește în condiții precare, are probleme evidente de mobilitate care necesită diagnostic și tratament urgent, și este ținut într-un țarc care nu îndeplinește cerințele minime pentru un urs brun.

Țarcul este amplasat în apropierea pârtiei de schi, lângă restaurante și piste pentru biciclete. Expunerea zilnică la turiști care îl mângâie și îl fotografiază, lipsa stimulării comportamentale, dieta inadecvată și izolarea socială justifică urgența relocării, susțin reprezentanții organizației.

„Aceste condiții încalcă standardele de bunăstare a animalelor și, în loc să fie aplicată legea care interzice persoanelor fizice să dețină urși, Baloo continuă să trăiască în condiții incompatibile cu statutul său de animal sălbatic protejat", declară Sanne Kuijpers, activistă pentru fauna sălbatică în cadrul World Animal Protection.

Organizația cere Ministerului Mediului să dispună relocarea lui Baloo într-un sanctuar unde poate trăi în condiții naturale, sub supraveghere veterinară specializată, departe de exploatarea turistică.

