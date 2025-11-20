Cea mai îngustă stradă din Brașov va fi închisă temporar. Care este motivul

Strada Sforii, unul dintre obiectivele turistice cele mai căutate în Braşov, va fi închisă temporar, anunță Primăria Municipiului Brașov.

Decizia a fost luată în contextul în care specialiștii au constatat că tencuiala de pe pereții clădirilor se desprinde, iar acest lucru prezintă un risc major de accidentare.

„Pereții clădirilor care delimitează Strada Sforii se află într-o stare avansată de degradare, accentuată de fenomenele meteo recente. Tencuiala care se desprinde reprezintă un pericol real pentru vizitatori și locuitori. În urma constatărilor Serviciului pentru Situații de Urgență și Poliției Locale, am dispus închiderea de urgență a străzii în ambele capete, cu elemente care blochează complet accesul, nu doar cu semnalizări”, a spus primarul municipiului Brașov, George Scripcaru.

În primă fază, autoritățile vor interveni pentru punerea în siguranță a zonei.

Ulterior, va fi elaborat un proiect tehnic complet pentru refacerea și consolidarea străzii, inclusiv montarea porților de acces, sisteme de supraveghere video și intervenții asupra fațadelor laterale.

Intervențiile pentru remedierea acestei situații vor fi suportate din bugetul local, iar strada ar urma să fie redeschisă, în funcție și de condițiile meteorologice, în primăvara anului viitor.

Strada Sforii este cea de a treia cea mai îngustă stradă a Europei, după Spreuerhofstraße din Reutlingen, Germania – care are o lățime cuprinsă între 31 și 50 cm – și Parliament Street din Exeter, Anglia, cu o lățime aproximativă de 122 cm.

(sursa: Mediafax)