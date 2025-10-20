CNAIR închide Transfăgărășanul și Transalpina pentru perioada de iarnă

Decizia a fost adoptată de către CNAIR din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a posibilelor pericole cauzate de ninsori abundente, viscole, avalanșe frecvente, căderi masive de stânci, pietre, viituri, alunecări de teren, fenomene sub formă de ceață și polei.

Măsura închiderii circulației pe aceste sectoare montane a fost luată în baza proceselor verbale emise de Comisiile de Revizie Specială, formate din reprezentanți ai CNAIR Central, DRDP București, DRDP Brașov, DRDP Cluj și DRDP Craiova, în conformitate cu reglementările tehnice din „Normativul privind circulația rutieră pe drumurile montane - Drumul Național DN 7C „Transfăgărășan” și Drumul Național DN 67 C „Transalpina”.

De asemenea, CNAIR precizează că la altitudine instabilitatea atmosferică este accentuată și poate produce fenomene meteorologice extreme în orice moment.

Sectoarele de drum închise circulaţiei sunt semnalizate corespunzător.

(sursa: Mediafax)