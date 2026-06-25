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Tragedie în Cluj: Un copil de 12 ani a murit strivit de o cruce într-un cimitir

de Redacția Jurnalul    |    25 Iun 2026   •   21:59
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Tragedie în Cluj: Un copil de 12 ani a murit strivit de o cruce într-un cimitir
Sfârșit cumplit pentru un băiat de 12 ani din Cluj

Un copil de 12 ani a murit, joi după-amiază, după ce o cruce a căzut peste el într-un cimitir din localitatea Vultureni. Copilul era în cimitir împreună cu tatăl său ca să curețe un mormânt.

IPJ Cluj anunță că polițiștii din Gherla au fost sesizați că un copil de 12 ani a fost rănit după ce o cruce funerară dintr-un cimitir din localitatea Vultureni ar fi căzut peste el.

La fața locului s-au deplasat de îndată echipaje medicale ISU Cluj și polițiști. Victima fiind găsită în stare de inconștiență.

Din primele verificări a reieșit că minorul se afla în cimitir împreună cu tatăl său pentru a curăța un mormânt. La un moment dat, acesta s-ar fi deplasat la un mormânt aflat în apropiere și ar fi atins o cruce, care s-ar fi desprins și ar fi căzut peste el.

În pofida manevrelor de resuscitare făcute de echipajul medical, copilul a fost declarat decedat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

(sursa: Mediafax)

 

 

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Subiecte în articol: copil mort cimitir
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