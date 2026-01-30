Copil de 12 ani din Buzău, prins la volan pe DN 1, la Comarnic. El a furat maşina mamei sale

"La data de 27 ianuarie a.c., în jurul orei 23:25, poliţiştii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe Drumul Naţional 1 (E60), pe raza localităţii Comarnic. Activităţile au fost desfăşurate în cadrul unei acţiuni poliţieneşti, demarate ca urmare a solicitării IPJ Buzău, privind darea în atenţie a unui autovehicul reclamat ca fiind sustras de pe raza judeţului Buzău. Procedând la legitimarea conducătorului auto, poliţiştii au constatat că la volanul autovehiculului se afla un minor în vârstă de 12 ani, din judeţul Buzău", a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova.



Conform sursei citate, minorul a fost condus la sediul unităţii de poliţie, de unde a fost preluat de către reprezentanţii legali.



De asemenea, au fost informaţi reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Prahova, în vederea verificării modului de exercitare a supravegherii minorului şi a respectării interesului superior al acestuia, precizează informarea IPJ.



În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi furt în scop de folosinţă, urmând ca, la finalizarea activităţilor procedurale, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

AGERPRES