„Am văzut-o că era căzută lângă casă, plină de sânge.” Ucisă de propriul fiu la câteva zile după ce s-a întors în țară. Filmul crimei care a șocat Drobeta-Turnu Severin

O mamă a trei copii, înjunghiată mortal de fiul său. Tragedia care a cutremurat o întreagă comunitate

O crimă de o violență extremă a zguduit municipiul Drobeta-Turnu Severin. O femeie în vârstă de 50 de ani, mamă a trei copii, și-a pierdut viața după ce a fost atacată cu un cuțit chiar de unul dintre fiii săi. Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 25 de ani ar fi recurs la gestul șocant după un conflict izbucnit pe fondul unor neînțelegeri legate de bani.

Femeia revenise în România cu doar câteva zile înainte de tragedie. Nimeni nu și-ar fi imaginat că întoarcerea acasă avea să se transforme într-un coșmar care îi va curma viața, potrivit Observator News.

Atacul sângeros a avut loc în curtea locuinței

Scenele dramatice s-au petrecut în curtea casei victimei. În urma agresiunii, femeia a fost lovită de mai multe ori cu un cuțit și a încercat disperată să se salveze. Cu ultimele puteri, a reușit să iasă din curte și să ajungă în stradă, însă s-a prăbușit înainte ca cineva să îi poată veni în ajutor.

Martorii au asistat neputincioși la ultimele clipe ale victimei.

„Auzirăm ţipând. Ţipa. A venit salvarea. Am mers acolo, am văzut-o că era căzută lângă casă, plină de sânge", spune un vecin.

Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Patru lovituri de cuțit i-au fost fatale

Primele concluzii ale anchetei arată că femeia a suferit răni incompatibile cu viața.

„I-au fost aplicate patru lovituri de cuţit, în zona gâtului şi în zona cutiei toracice. În urma loviturilor primite, victima a decedat", a declarat Gheorghe Ciocan - Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

După atac, agresorul a încercat să fugă de la locul faptei, însă a fost identificat și prins rapid de polițiști. Acesta a fost reținut, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru omor.

Vecinii spun că scandalurile erau frecvente

Potrivit celor care îi cunoșteau, conflictele dintre victimă și fiul său nu reprezentau o noutate. Femeia trăia de ani de zile cu teama că situația ar putea degenera într-o tragedie.

Locuitorii din zonă susțin că tânărul era cunoscut pentru consumul excesiv de alcool și pentru problemele pe care le provoca în familie.

„Cred că pe bani, bani îi ceru. Să consume. Era de treabă, muncitoare şi ea. Păcat".

„Era un drogangiu şi un beţivan", spun oamenii.

Anchetatorii verifică acum toate circumstanțele care au condus la producerea crimei și încearcă să stabilească exact motivul conflictului izbucnit în ziua tragediei.

Testat pentru alcool și droguri după crimă

După ce a fost prins, suspectul a fost testat de autorități.

„Inculpatul a fost testat preliminar, cu drugtestul şi alcooltestul. A ieşit negativ la droguri şi pozitiv la alcool, având o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Au fost şi ridicate anumite substanţe de la locuinţa inculpatului", a declarat Gheorghe Ciocan - Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

Deși rezultatul testului antidrog a fost negativ, anchetatorii au ridicat mai multe substanțe din locuința suspectului, care urmează să fie analizate în cadrul investigației.

Autoritățile fuseseră sesizate și în trecut

Datele anchetei arată că familia se confrunta de mult timp cu probleme. Femeia apelase în repetate rânduri la ajutorul autorităților, încercând să gestioneze comportamentul violent al fiului său.

Mai mult, în trecut, polițiștii au emis un ordin de protecție după ce tânărul și-ar fi agresat unul dintre frați. Cu toate acestea, măsurile luate nu au reușit să prevină tragedia.