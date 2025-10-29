Crimă șocantă la Arad: O femeie a murit târâtă de mașina fostului iubit care a condus cu peste 100 km/h

Tragedie în Arad: o femeie a murit după ce a fost târâtă mai bine de un kilometru de mașina fostului ei iubit.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad a anunțat trimiterea în judecată a lui O.N.M., acuzat de omor, după ce ar fi provocat moartea fostei sale partenere, cu care avusese o relație de 15 ani și două fiice minore.

Potrivit procurorilor, incidentul s-a petrecut în seara zilei de 5 august, în orașul Chișineu-Criș, județul Arad. Cei doi s-au certat în fața localului unde femeia lucra ca barmaniță, după ce bărbatul ar fi acuzat-o că a trimis mesaje altui bărbat. În timpul disputei, femeia a încercat să discute cu el, băgându-se prin geamul deschis al mașinii.

Bărbatul a prins-o de mână și a demarat brusc, conducând cu peste 100 km/h pe Drumul Național 79A, în timp ce femeia era agățată de portieră. După aproximativ 1,5 kilometri, i-a dat drumul, iar victima a căzut violent pe carosabil, suferind răni fatale la cap și pe tot corpul. Cadavrul a fost descoperit la aproximativ 4 metri de marginea drumului.

După anchetă, procurorii au stabilit că fapta constituie omor și au dispus trimiterea dosarului spre judecare la Tribunalul Arad.