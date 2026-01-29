Criză de apă potabilă în Argeș. Analizele confirmă prezența unei bacterii periculoase în rețea

x close
de Redacția Jurnalul    |    29 Ian 2026   •   15:30
Sursa foto: pexels/După luni de așteptare, compania AquatermAG’98 Argeș confirmă oficial prezența bacteriei Clostridium perfringens în apa de la robinet

Aproximativ 50.000 de locuitori din zona Curtea de Argeș nu au acces la apă potabilă de aproape patru luni. Analizele au confirmat, joi, prezența bacteriei Clostridium perfringens în rețea, un microorganism periculos care poate cauza probleme grave de sănătate vârstnicilor și copiilor.

Situația a început în urmă cu aproape patru luni, perioadă în care locuitorii, printre care oameni în vârstă, persoane bolnave și familii cu copii, au fost nevoiți să cumpere apă din magazine și să o transporte până la etajele superioare, în plină iarnă.

Joi, conducerea companiei AquatermAG'98 Argeș a confirmat oficial prezența bacteriei Clostridium perfringens în apa de la robinet, fapt care indică deficiențe majore în sistemul de monitorizare.

„Clostridium perfringens este o bacterie extrem de periculoasă, care poate avea consecințe grave, inclusiv fatale, în special pentru vârstnici, persoane bolnave, copii și persoane imunodeprimate”, se arată în comunicatul emis de PNL Argeș.

PNL Argeș critică Guvernul României, administrația județeană și cea locală din Curtea de Argeș pentru lipsa unei reacții adecvate. Aceștia subliniază că mulți cetățeni nu pot interpreta buletinele de analiză sau riscurile la care sunt expuși, motiv pentru care responsabilitatea informării corecte aparține autorităților.

„Facem un apel public către Guvernul României, precum și către autoritățile județene și locale, să trateze această situație cu maximă urgență și să identifice o soluție concretă și imediată, care să asigure accesul sigur la apă potabilă pentru populație. Este inacceptabil ca, într-un stat european, zeci de mii de oameni să fie lăsați luni întregi fără apă potabilă, iar rezultatul să fie contaminarea apei cu bacterii periculoase”, transmit reprezentanții PNL Argeș.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: criza apa bacterie Argeș
