Directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău, găsită moartă în camera de gardă. Avea 36 de ani

de Redacția Jurnalul    |    28 Oct 2025   •   09:07
Directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău, Ștefania Szabo, a fost găsită moartă, marți dimineața, în camera de gardă. Avea 36 de ani.

Chirurgul Ștefania Szabo a fost descoperit mort, în cabinetul în care făcea garda, conform sansanews.ro.

Nu există încă informații privind circumstanțele în care s-a produs decesul, dar nu sunt urme de violență.

Femeia a fost găsită în jurul orei 7:00, dar primele date arată că decesul survenise de câteva ore, conform sursei citate.

Ultima oară când a fost văzută de colegi, luni seara, Ștefania Szabo nu părea să aibă vreo problemă de sănătate.

Medicul a ajuns la Buzău în anul 2020, după ce a lucrat la Spitalul de Urgențe Floreasca. Fusese numit director medical la circa un an de la încadrare.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: moarta spital judetean buzau directoare medicala
