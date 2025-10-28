Directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău, găsită moartă în camera de gardă. Avea 36 de ani

Chirurgul Ștefania Szabo a fost descoperit mort, în cabinetul în care făcea garda, conform sansanews.ro.

Nu există încă informații privind circumstanțele în care s-a produs decesul, dar nu sunt urme de violență.

Femeia a fost găsită în jurul orei 7:00, dar primele date arată că decesul survenise de câteva ore, conform sursei citate.

Ultima oară când a fost văzută de colegi, luni seara, Ștefania Szabo nu părea să aibă vreo problemă de sănătate.

Medicul a ajuns la Buzău în anul 2020, după ce a lucrat la Spitalul de Urgențe Floreasca. Fusese numit director medical la circa un an de la încadrare.

