Trafic blocat pe DN2, Bacău: Un TIR ucrainean răsturnat blochează ambele sensuri

Traficul rutier pe DN2, în zona localității Nicolae Bălcescu, județul Bacău, este complet blocat după ce un autotren cu numere de Ucraina s-a răsturnat, blocând ambele sensuri de circulație. Autoritățile intervin pentru degajarea drumului și dirijarea traficului. Șoferii sunt sfătuiți să evite zona până la reluarea circulației normale, potrivit DRDP Iasi Oficial.