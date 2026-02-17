x close
Jurnalul.ro Ştiri Locale Trafic blocat pe DN2, Bacău: Un TIR ucrainean răsturnat blochează ambele sensuri

de Vali Deaconescu    |    17 Feb 2026   •   19:48
Sursa foto: DRDP Iasi/Traficul rutier pe DN2, în zona localității Nicolae Bălcescu, județul Bacău, este complet blocat

Un autotren cu numere de Ucraina s-a răsturnat pe DN2, în Nicolae Bălcescu, județul Bacău, blocând complet traficul. Autoritățile intervin, iar șoferii sunt sfătuiți să evite zona.

Traficul rutier pe DN2, în zona localității Nicolae Bălcescu, județul Bacău, este complet blocat după ce un autotren cu numere de Ucraina s-a răsturnat, blocând ambele sensuri de circulație. Autoritățile intervin pentru degajarea drumului și dirijarea traficului. Șoferii sunt sfătuiți să evite zona până la reluarea circulației normale, potrivit DRDP Iasi Oficial.

