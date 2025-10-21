Doi bărbați reținuți pentru omor, după ce au bătut și incendiat o persoană

În noaptea de 18-19 octombrie 2025, în timp ce se aflau în locuința unui bărbat din Ciacova, cei doi indivizi, în urma unui conflict spontan ivit între unul dintre ei și persoana vătămată, au agresat-o fizic prin lovirea repetată cu pumnii și picioarele în zona toracelui și a capului.

Inițial au agresat victima într-o încăpere, după care, fiind inconștientă, au târât-o în altă cameră, unde au continuat să o lovească în mod repetat cu pumnii și picioarele. După agresare, inculpații au acoperit-o cu obiecte vestimentare și au incendiat-o.

Ulterior, au părăsit locuința, închizând ușa încăperii în care se afla victima, fără a se putea stabili la acest moment dacă persoana vătămată era în viață în momentul incendierii.

Potrivit raportului medico-legal de necropsie, decesul a survenit ca urmare a politraumatismului, soldat cu traumatism cranio-cerebral, traumatism toracic cu fracturi de stern și costale multiple.

(sursa: Mediafax)