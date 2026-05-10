DSP Dâmbovița a suspendat activitatea unui restaurant după ce zeci de persoane au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară

"Inspectorii sanitari din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa au suspendat activitatea restaurantului din comuna Voineşti, sat Onceşti, judeţul Dâmboviţa, şi au aplicat amenzi în cuantum de 51.000 de lei pentru abateri grave de la normele de igienă şi sănătate publică (...). Pe lângă amenzile aplicate conform HG 857/2011, au fost prelevate 16 probe alimentare şi teste de sanitaţie pentru analize amănunţite", precizează, duminică, pe Facebook, Ministerul Sănătăţii.



Conform sursei citate, principalele nereguli constatate de inspectorii DSP au fost: igienă deficitară (lipsa triajului epidemiologic zilnic, personal cu răni la mâini, unghii neîngrijite şi igienă precară), nereguli de personal (cinci lucrători zilieri fără control medical efectuat), curăţenie improprie (lipsa dezinfectanţilor avizaţi şi folosirea hainelor vechi pe post de lavete), siguranţă alimentară (absenţa probelor de laborator pentru prăjituri şi tort).



În noaptea de sâmbătă spre duminică, autorităţile din Dâmboviţa au activat pentru câteva ore Planul Roşu de Intervenţie în acest caz. În restaurant au avut loc două evenimente, la care au participat peste 300 de persoane. Din cele 41 de persoane (adulţi şi copii) cu simptomatologie digestivă (vărsături, greaţă, diaree) care au ajuns la spital, niciuna nu a rămas internată.

