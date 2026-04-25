Jurnalul.ro Ştiri Locale Panică la o piscină din Eforie Nord: Mai multe persoane, inclusiv copii, au acuzat stări de rău. Ambulanțele au intervenit de urgență

de Redacția Jurnalul    |    25 Apr 2026   •   17:00
Sursa foto: Zeci de oameni au ajuns la spital direct de la piscină

Mai multe persoane au acuzat sâmbătă stări de rău în zona unei piscine dintr-un centru medical din Eforie Nord.

Potrivit ISU Constanța, autoritățile au fost sesizate prin apel la 112.

Pompierii au fost chemați în stațiunea Eforie Nord, la un centru de tratament, unde mai multe persoane aflate în zona piscinei terapeutice acuzau stare de rău.

În urma evaluării medicale făcute la fața locului de medicul de pe echipajul SMURD C au fost asistate 13 persoane.

Două dintre acestea au fost duse la Spitalul Județean Constanța, cu ambulanțe SMURD și SAJ.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: eforie nord piscina persoane stari de rau
