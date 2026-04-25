Panică la o piscină din Eforie Nord: Mai multe persoane, inclusiv copii, au acuzat stări de rău. Ambulanțele au intervenit de urgență

Potrivit ISU Constanța, autoritățile au fost sesizate prin apel la 112.

Pompierii au fost chemați în stațiunea Eforie Nord, la un centru de tratament, unde mai multe persoane aflate în zona piscinei terapeutice acuzau stare de rău.

În urma evaluării medicale făcute la fața locului de medicul de pe echipajul SMURD C au fost asistate 13 persoane.

Două dintre acestea au fost duse la Spitalul Județean Constanța, cu ambulanțe SMURD și SAJ.

