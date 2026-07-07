Explozia din Rahova: Începe demolarea părții afectate a blocului. Când vor putea intra locatarii în apartamente

Primăria Municipiului București a anunțat că în această săptămână va preda amplasamentul și va emite ordinul de începere a lucrărilor de punere în siguranță a imobilului, primul pas necesar înainte ca o parte dintre proprietari să poată reveni în locuințe.

Potrivit autorităților, dacă lucrările se vor desfășura conform graficului, în aproximativ două luni o parte dintre locatari vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera actele și bunurile de valoare.

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"Săptămâna aceasta, predăm amplasamentul și dăm ordin de începere pentru punerea în siguranță a blocului.

Din a doua jumătate a lunii mai, de când primarul Ciprian Ciucu s-a întâlnit cu locatarii, și până acum au fost asigurate branșamentele pentru rețelele de apă, internet, electricitate, necesare organizării de șantier și s-a lucrat la proiectarea care va fi gata săptămâna viitoare.

Am fost întârziați aproape trei săptămâni deoarece expertul judiciar a cerut săpături suplimentare în jurul blocului, necesare pentru anchetă. În acest timp, proiectantul nu a avut acces pe șantier, să continue proiectarea.", transmite PMB

Ce lucrări vor fi efectuate

Potrivit Primăriei Capitalei, lucrările de punere în siguranță vor dura aproximativ 50 de zile și presupun mai multe etape complexe.

În prima fază, etajele afectate de explozie vor fi separate de restul construcției. Ulterior, partea grav avariată va fi demolată, iar structura rămasă va fi sprijinită și consolidată provizoriu pentru a putea fi evaluată în condiții de siguranță.

Abia după finalizarea acestor operațiuni, locatarii din partea de bloc rămasă în picioare vor avea acces în apartamente pentru a-și recupera documentele și bunurile de valoare.

Urmează o nouă expertiză

După punerea în siguranță a clădirii, va fi realizată o nouă expertiză tehnică. Specialiștii vor stabili dacă partea rămasă a imobilului poate fi consolidată și salvată sau dacă va fi necesară demolarea completă a acesteia.

Ultima etapă va consta în reconstruirea blocului și refacerea drepturilor de proprietate ale locatarilor.

Autoritățile avertizează însă că este foarte puțin probabil ca proprietarii apartamentelor din zona cea mai afectată de explozie să mai poată intra în locuințe.

Ciprian Ciucu: „Importantă este viața dumneavoastră”

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, le-a transmis locatarilor că siguranța lor rămâne prioritatea autorităților și i-a asigurat că vor primi sprijin pentru refacerea documentelor pierdute.

„Importantă e viața dumneavoastră, a celor care vă însoțesc. Bunurile se pot reîntregi. O să vorbesc la MAI, la Prefectură și la toate autoritățile statului să vă sprijine pentru a vă reface actele. Noi vă vom asista în acest demers”, a declarat edilul.

Primăria Capitalei subliniază că obiectivul este ca lucrările să avanseze cât mai rapid, astfel încât locatarii afectați de explozie să poată începe, treptat, procesul de revenire la o viață normală.

La nouă luni de la explozia blocului din Rahova, numeroase familii trăiesc în continuare în chirii plătite temporar de Primăria Capitalei.