Explozie urmată de incendiu într-un bloc de garsoniere din Focșani: mai multe persoane rănite

Potrivit ISU Vrancea, explozia urmată de incendiu s-a produs luni dimineață, în jurul orei 07:40, într-un bloc de garsoniere din Focșani.

Au intervenit imediat cinci echipaje cu trei autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțimi, modului SMURD și un microbuz din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani. De asemenea, au fost alocate și trei ambulanțe SAJ.

Echipajele de intervenție au acționat atât pentru stingerea incendiului, cât și pentru evacuarea a 12 persoane.

Patru victime au primit îngrijiri la fața locului, dintre care trei cu atac de panică. Două dintre acestea au refuzat să fie transportate la spital.

De asemenea, o femeie în vârstă de 52 ani a suferit arsuri de gradul II și III pe 70% din suprafața corporală. Aceasta a fost preluată și transportată la spital de echipajul SMURD.

În continuare, se fac cercetări pentru stabilirea cauzei producerii evenimentului și a gradului de afectare al clădirii.

