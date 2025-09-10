Femeie ucisă de propriul câine, un American Bully, în Caraș-Severin. Animalul a fost omorât

Potrivit Poliției Caraș-Severin, incidentul a avut loc miercuri seara, în localitatea Zorlențu Mare. O femeie de 70 de ani a fost atacată și mușcată de un câine.

„Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că victima este o femeie în vârstă de 70 de ani, care în jurul orei 18.35 a fost mușcată de câinele familiei, un exemplar din rasa American Bully, în timp ce se afla în grădina casei”, arată Poliția.

La fața locului a fost solicitată de urgență intervenția unui elicopter SMURD, echipajul medical efectuând manevre de resuscitare.

Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse, femeia a fost declarată decedată.

Câinele implicat în incident a fost tranchilizat și eutanasiat, anunță polițiștii.

Cercetările continuă în acest caz sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița pentru ucidere din culpă și neluarea măsurilor de către proprietarul câinelui pentru a preveni atacul asupra unei persoane.

(sursa: Mediafax)