Tragedie în Maramureș. O fetiță de 6 ani, aflată în vacanță la bunici, a murit după ce a fost lovită de o autoutilitară. Șoferul a plecat de la locul accidentului

Accident mortal în Vișeu de Jos

Ziua de vineri s-a transformat într-un coșmar pentru o familie aflată în vacanță în Maramureș. O fetiță de numai 6 ani, care își petrecea vacanța la bunici, și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs în localitatea Vișeu de Jos, anunță Observator.

Potrivit primelor informații furnizate de autorități, copilul se deplasa cu bicicleta pe același sens de mers cu autoutilitara implicată în accident. Din motive care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, vehiculul a surprins și a lovit bicicleta, iar impactul i-a fost fatal micuței.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție și cadre medicale, însă, din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Poliția: șoferul a plecat din cauza reacției martorilor

Inițial, informațiile au indicat că șoferul ar fi fugit de la locul accidentului. Ulterior, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a venit cu precizări privind împrejurările în care acesta a părăsit zona imediat după producerea tragediei.

Potrivit anchetatorilor, martorii prezenți la accident au avut o reacție agresivă la adresa conducătorului auto.

„Acesta ar fi părăsit locul faptei şi s-ar fi deplasat de îndată la sediul Poliţiei Oraşului Vişeu de Sus, unde a anunţat producerea evenimentului rutier şi cauzele pentru care nu a rămas pe loc. Ulterior, acesta a revenit la faţa locului, iar poliţiştii au efectuat testarea cu aparatul etilotest şi drugtest. Rezultatul testărilor a fost negativ", a precizat Poliţia.

După revenirea la locul accidentului, bărbatul a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice de sânge, procedură standard în astfel de situații.

Ce au stabilit polițiștii până în acest moment

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a transmis că accidentul a fost semnalat prin apel la 112 în jurul orei 09.35.

„La data de 3 iulie a.c., în jurul orei 09.35, poliţiştii din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Leordina au fost sesizaţi prin apel unic de urgenţă 112 despre faptul că, pe raza localităţii Vişeu de Jos, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane", anunţă, vineri, IPJ Maramureş.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că la volanul autoutilitarei se afla un bărbat în vârstă de 52 de ani.

„Sursa citată a precizat că, din primele verificări, a reieşit că un bărbat de 52 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare, ar fi surprins şi accidentat o minoră de 6 ani, care se deplasa pe o bicicletă, pe acelaşi sens de mers."

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările producerii accidentului.

Fetița era în vacanță la bunici

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, copila venise în Maramureș pentru a-și petrece vacanța alături de bunici. De asemenea, surse locale susțin că tatăl fetiței este ofițer în cadrul comandamentului NATO de la Sibiu.

Aceleași surse afirmă că autoutilitara implicată în accident transporta materiale de construcții și că la volan s-ar fi aflat un fost angajat al Poliției Române. Aceste informații nu au fost confirmate oficial de autorități în cadrul comunicatelor transmise până în prezent.

Testele pentru alcool și droguri au fost negative

După ce s-a prezentat la sediul Poliției și ulterior a revenit la locul tragediei, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest și drugtest.

Rezultatele au fost negative, iar ulterior acesta a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice de sânge, conform procedurilor legale.

În același timp, anchetatorii verifică toate circumstanțele producerii accidentului și modul în care s-a desfășurat evenimentul după impact, inclusiv împrejurările în care conducătorul auto a părăsit inițial locul accidentului.

Dosarul penal este în curs de instrumentare, iar polițiștii urmează să stabilească toate responsabilitățile legale în acest caz.