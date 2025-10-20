Filmul crimei urmate de sinucidere, din Dolj

Poliția Dolj a prezentat, luni dimineața, filmul crimei urmate de sinucidere, din comuna Unirea.

Astfel, s-a stabilit că faptul că duminică dimineața, în timp ce se aflau în proximitatea locuinței din Unirea, între bărbatul de 45 de ani şi soţia sa, femeia de 39 de ani, a izbucnit un conflict în timpul căruia bărbatul a lovit-o pe aceasta în mod repetat cu un corp dur-tăietor.

Ulterior, bărbatul i-a transportat cadavrul pe un câmp la aproximativ un kilometru de locuință, unde l-a aruncat într-o fântână dezafectată.

După ce ar fi abandonat cadavrul, bărbatul ar fi revenit la locuința sa, unde s-ar fi spânzurat.

În acest caz, a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de omor săvârşit asupra unui membru de familie. Cercetările sunt continuate în acest caz.

Un bărbat de 45 de ani a fost găsit spânzurat la locuința sa, iar soția sa, de 39 de ani, a fost descoperită decedată într-o fântână dezafectată, în comuna Unirea, județul Dolj. Incidentul a fost sesizat duminică dimineața de un tânăr de 26 de ani, care a anunțat poliția că socrul său a fost găsit spânzurat în locuința sa.

