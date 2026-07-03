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Horn prăbușit în centrul Sibiului. Trei mașini au fost avariate

de Redacția Jurnalul    |    03 Iul 2026   •   22:24
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Horn prăbușit în centrul Sibiului. Trei mașini au fost avariate
Sursa: ISU Sibiu/Ploile au slăbit structura unui horn, care s-a prăbușit

Trei autoturisme au fost avariate vineri seară în centrul istoric al municipiului Sibiu, după ce un horn vechi, afectat de ploile din ultimele zile, s-a prăbușit peste trotuar și carosabil. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.

Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu, bucăți din horn s-au desprins și au căzut pe domeniul public, lovind trei autoturisme. Două dintre acestea erau parcate, iar al treilea se afla în mers în momentul producerii incidentului.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje de pompieri cu o autoscară și o autospecială de descarcerare. Salvatorii au îndepărtat fragmentele de zidărie căzute și au eliminat elementele de construcție care prezentau în continuare risc de prăbușire.

Reprezentanții ISU au precizat că evenimentul s-a soldat exclusiv cu pagube materiale, fără persoane rănite.

Incidentul readuce în atenție riscurile pe care le pot reprezenta clădirile vechi, mai ales după episoade de vreme severă, când elementele de construcție degradate pot ceda și pune în pericol trecătorii sau participanții la trafic, transmite Agerpres.

 

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