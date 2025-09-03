x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Împrejurările producerii accidentului cumplit de la Botoșani. 19 persoane sunt rănite și 3 au decedat

Împrejurările producerii accidentului cumplit de la Botoșani. 19 persoane sunt rănite și 3 au decedat

de Redacția Jurnalul    |    03 Sep 2025   •   11:30
Împrejurările producerii accidentului cumplit de la Botoșani. 19 persoane sunt rănite și 3 au decedat
Sursa foto: ISU Botoșani

Un bărbat de 48 de ani din Republica Moldova, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul direcției și a intrat în microbuzul care se deplasa din sens opus, arată IPJ Botoșani. Accidentul s-a soldat cu 19 victime, dintre care 3 morți. Este vorba despre șofer și de 2 pasageri din autoturism.

Din verificările făcute până în acest moment a reieșit faptul că un bărbat de 48 de ani, cetățean moldovean, în timp ce se deplasa pe DN 24C, în comuna Santa-Mare, într-o curbă ușoară la dreapta, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, împrejurare în care a întrat într-un microbuz cu persoane, care se deplasa din sens opus, arată polițiștii.

În urma impactului au rezultat 19 victime, dintre care trei au decedat.

Citiți  mai multe AICI

Cauza exactă a producerii accidentului, precum și celelalte împrejurări urmează a fi stabilite în cadrul anchetei făcute de polițiștii rutieri.

Șoferul microbuzului a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Toate victimele decedate sunt din autoturismul înmatriculat în Republica Moldova,  respectiv șoferul și doi pasageri.

Citește pe Antena3.ro

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: accident botosani microbuz
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri