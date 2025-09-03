Împrejurările producerii accidentului cumplit de la Botoșani. 19 persoane sunt rănite și 3 au decedat

Din verificările făcute până în acest moment a reieșit faptul că un bărbat de 48 de ani, cetățean moldovean, în timp ce se deplasa pe DN 24C, în comuna Santa-Mare, într-o curbă ușoară la dreapta, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, împrejurare în care a întrat într-un microbuz cu persoane, care se deplasa din sens opus, arată polițiștii.

În urma impactului au rezultat 19 victime, dintre care trei au decedat.

Cauza exactă a producerii accidentului, precum și celelalte împrejurări urmează a fi stabilite în cadrul anchetei făcute de polițiștii rutieri.

Șoferul microbuzului a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Toate victimele decedate sunt din autoturismul înmatriculat în Republica Moldova, respectiv șoferul și doi pasageri.

