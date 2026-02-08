Incendiu devastator la Rădulești, Ialomița. Trei anexe au ars, pompierii au intervenit 7 ore

Noaptea trecută, în jurul orei 00:10, dispeceratul ISU a fost sesizat cu privire la izbucnirea unui incendiu. Flăcările au cuprins gospodăria unui cetățean din localitatea Rădulești.

La locul solicitării au fost alocate de urgență patru autospeciale de stingere cu apă și spumă. O ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Urziceni a intervenit de asemenea.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta prin ardere generalizată. Mai multe anexe aflate în incinta curții ardeau violent.

Pentru gestionarea operativă a situației și limitarea propagării flăcărilor, dispozitivul a fost suplimentat. Două autospeciale de stingere din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino" al județului Prahova au venit în ajutor. În sprijinul pompierilor au intervenit și membri ai SVSU din localitatea Fierbinți.

Pentru stingerea incendiului și înlăturarea efectelor negative, salvatorii au acționat aproximativ 7 ore.

În urma evenimentului au ars 3 anexe, acoperișul pe o suprafață de aproximativ 350 de metri pătrați, articole de mobilier, electronice și electrocasnice și articole textile.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit. Acesta a fost generat de un cablu electric neizolat corespunzător.

Din fericire, nu au existat victime.

(sursa: Mediafax)